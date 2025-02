Martin Scorsese wraca do gangsterskich klimatów. Obok siebie pojawią się DiCaprio i The Rock

fot. YouTube

Pojawiły się informacje na temat niezatytułowanego dramatu o Hawajach reżyserowanego przez Martina Scorsese, w którym główne role mieliby zagrać Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio i Emily Blunt. Byłby to kolejny film opowiadający o historycznym okresie stworzony w duecie DiCaprio i Scorsese, którzy współpracowali przy nominowanych do Oscara filmie Czas Krwawego Księżyca. To także oznacza reunifikację Blunt i Johnsona, którzy pracowali razem przy Wyprawie do dżungli dla Disneya. Jest to szczególnie ważna okazja dla Johnsona, który ma hawajskie korzenie i od dawna chciał nakręcić film o wyspach.

O czym opowie nowy film Martina Scorsese?

Scenariusz napisze Nick Bilton, a film skupi się na burzliwym okresie w historii Hawajów, kiedy aspirujący boss mafijny walczył z rywalizującymi frakcjami o przejęcie kontroli nad przestępczym podziemiem wysp w celu ochrony ziemi swoich przodków. Była to krwawa walka, podobna do tych, które Scorsese pokazywał w Chłopakach z ferajny, jak i w Infiltracji.