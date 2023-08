Mortal Kombat: Deathright - zwiastun fanowskiego filmu. Scorpion ponownie zmierzy się z Sub-Zero!

fot. youtube.com

Mortal Kombat: Deathright to fanowska produkcja, stworzona przez Mystery Box Productions. Na kanale twórców pojawił się pierwszy teaser, w którym możemy zobaczyć pojedynek Scorpiona z Sub-Zero, a także krótkie ujęcie pokazujące Raidena. Choć wideo nie jest zbyt długie, to w oczy rzuca się mroczny klimat, który wydaje się idealnie pasować do tego ponurego i pełnego brutalności uniwersum.

Fanowska produkcja nie doczekała się jeszcze daty premiery, ale na końcu poniższego materiału pojawia się plansza informująca, że odbędzie się ona "wkrótce".

Mortal Kombat: Deathright - zwiastun

Warto również przypomnieć, że już we wrześniu na sklepowe półki trafi Mortal Kombat 1, a więc najnowsza odsłona tego popularnego cyklu bijatyk. Gra dostępna będzie na PC i konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch, a w tym miejscu możecie zapoznać się z naszymi wrażeniami z przedpremierowych testów.