Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - w filmie Scorpion łapie za gardło... Kaczora Daffy'ego

Film Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge zadebiutował na nośnikach cyfrowych. Ta nowa animacja jest, rzecz jasna, własnością Warner Bros. Animation... Zupełnie jak Zwariowane Melodie (Looney Tunes). To wystarczyło, by z jakiegoś powodu nowiutki, oficjalny film animowany spod szyldu Mortal Kombat zawierał scenę, w której Scorpion chwyta Kaczora Daffy'ego za gardło.

Współtwórca Mortal Kombat, Ed Boon, udostępnił fragment z samego początku, przy standardowej prezentacji logo. Zanim film faktycznie się rozpocznie, zobaczymy wspomnianą scenę.

- Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek to zobaczymy - napisał Boon. - Jest to zdecydowanie chwila w stylu "bucket list" (lista rzeczy, które chcemy zobaczyć, zanim umrzemy).

Wspomniany fragment zobaczycie poniżej:

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge jest filmem animowanym przeznaczonym tylko dla widzów dorosłych z uwagi na wulgaryzmy i bardzo wysoki poziom obrazowej przemocy godnej Mortal Kombat.

Jest to opowieść o Hanzo Hasashim, którego rodzina zostaje zabita przez najemnika zwanego Sub-Zero. Hasashi ginie i ląduje w Netherrealm, w którym Quan Chi daje mu szansę pomszczenia rodziny. Staje się Scorpionem, zagubioną duszą pragnącą zemsty. Tymczasem w wymiarze ziemskim lord Raiden zbiera wojowników do turnieju - Liu Kanga, Sonyę Blade i Johnny'ego Cage'a. Są jedyną szansą uratowania ludzkości. Aby to zrobić, muszą pokonać mistrzów walczących po stronie Shang Tsunga.