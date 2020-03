Mortal Kombat: Ludi Lin zdradza, że film może być początkiem większego uniwersum

Mortal Kombat to film na podstawie popularnej serii gier o tym samym tytule. Szczegóły na temat fabuły trzymane są w tajemnicy, ale wiemy, że w produkcji tej nie zabraknie znanych bohaterów. Niewykluczone, że kinowa produkcja będzie miała na celu wprowadzenie widzów do tego świata, a później będzie on rozbudowywany w kolejnych częściach. Sugerują to słowa jednego z aktorów.

Ludi Lin, który w nadchodzącym filmie wcieli się w Liu Kanga, przyznał w wywiadzie, że reżyser jest nie tylko bardzo zaangażowany w tę produkcję, ale też chciałby, by była ona fundamentem dla całego uniwersum Mortal Kombat.

Reżyser Simon McQuoid jest bardzo zaangażowany w ten świat. Jest pełen pasji i chciałby stworzyć uniwersum Mortal Kombat, a nie tylko pojedynczy film walki. Stworzył tło dla całego świata i przedstawił wiele szczegółów dotyczących postaci, przez co ludzie nie będą mieć wrażenia, że to kolejny film na podstawie gier, który nie oferuje zbyt wiele – mówi Lin.

Aktor dodaje też, że miał w życiu pewne doświadczenia, które po latach okazały się przydatne w kreowaniu roli Liu Kanga.

Wdawałem się w bójki jako dzieciak. Nie lubiłem, gdy inni znęcali się nad słabszymi i nie uważałem siebie za słabego. Przegrałem także wiele walk. Walczyłem za to, co uważałem za słuszne, prawdziwe. To bardzo w stylu Liu Kanga – dodaje.

Mortal Kombat - premiera filmu w USA 15 stycznia 2021 roku. W obsadzie są także Mehcad Brooks, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee, Joe Taslim, Tadanobu Asano oraz Lewis Tan.