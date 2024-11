Sonic 3 - grafika koncepcyjna ujawnia ważny moment dla Shadowa. "Musieliśmy zrobić to dobrze"

fot. Paramount Pictures

Sonic 3 oznacza debiut ważnej dla fanów franczyzy postaci. Chodzi oczywiście o jeża Shadowa, który przemówi głosem Keanu Reevesa. Podczas gdy do premiery zostało kilka tygodni, reżyser Jeff Fowler podzielił się zakulisową ciekawostką na platformie X. Opublikował grafikę koncepcyjną, która ma znaczenie dla wyjaśnienia historii Shadowa oraz jego relacji z najbliższą przyjaciółką. Przypomnijmy, że w rolę Marii wcieli się Alyla Browne.

Sonic 3 - pierwsza grafika koncepcyjna

Jak tłumaczy reżyser, właściwe tworzenie filmu zaczęło się od tworzenia emocjonalnej głębi między Shadowem a Marią. Fowler wiedział, że należy to zrobić jak najlepiej.

Sonic 3 - fabuła, premiera

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Film wejdzie do polskich kin 3 stycznia 2025 roku.