Mortal Kombat - muzyka za darmo dla wszystkich. Soundtrack z tematem z filmu z 1995 w sieci

Soundtrack z filmu Mortal Kombat został skomponowany przez Benjamina Walfischa, którego znamy z takich filmów jak Blade Runner 2049, seria To oraz Ukryte działania, za które dostał nominację do Złotego Globu (dzieląc zaszczyt z Hansem Zimmerem). Od początku mówiono, że Mortal Kombat 2021 musi zaakceptować fakt, że temat muzyczny z 1995 roku jest częścią tego klimatu i musi zostać wykorzystany. Poza remixem Techno Syndrome, sam temat pojawia się kilkukrotnie w muzyce ilustracyjnej.

Mortal Kombat - soundtrack online

Muzykę można przesłuchać całkowicie za darmo i legalnie na YouTube. Wytwórnia WaterTower Music tam też opublikowała cały album z filmu. Do przesłuchania poniżej:

Zobacz także:

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat - data premiery w Polsce nie jest znana, ponieważ nie nawet potencjalnej daty otwarcia kin. Na amerykańskie ekrany trafia on 23 kwietnia. Będzie wyświetlany hybrydowo, czyli w kinach oraz na platformie VOD HBO MAX.