Mortal Kombat - fatality, które urwą Wam głowę. Wybraliśmy te najlepsze

fot. WBIE

Pierwsza odsłona serii Mortal Kombat zadebiutowała w 1992 roku. O grze szybko zrobiło się bardzo głośno i tylko po części wynikało to z dopracowanej rozgrywki i świetnej jak na tamte czasy oprawy. Do sukcesu i ogromnego zainteresowania przyczyniły się też... kontrowersje i rozgłos wywołany ogromną dawką przemocy. Bohaterowie byli bardzo brutalni, krew lała się całymi wiadrami, a wisienką na torcie były efektowne ciosy kończące o nazwie Fatality.

Z czasem to właśnie one stały się jedną z głównych wizytówek tego cyklu. Gracze pokochali kończenie starć w taki sposób, a twórcy starają się zapewnić im coraz to bardziej wymyślne i krwawe ataki. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się tym, które najbardziej zapadły nam w pamięć - z różnych powodów. Niektóre były wyjątkowo pomysłowe, inne bardzo brutalne, a jeszcze inne... zaskakująco zabawne.

Na start prawdziwa klasyka. Wyrywanie głowy z kręgosłupem to prawdziwie ikoniczny ruch, który Sub-Zero powtarzał w wielu późniejszych częściach.

Fatality nie zabraknie też w nadchodzącym filmie Mortal Kombat. Z jednym z takich "finiszów" mogliśmy zapoznać się w materiale, który wyciekł do sieci. Niestety Warner Bros. szybko usunęło wycieki fragmentów.