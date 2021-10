Mother/Android - Chloë Grace Moretz na pierwszych zdjęciach z filmu scenarzysty Batmana

hulu

Mother/Android będzie debiutem fabularnym Mattsona Tomlina (Batman). W głównej roli zobaczymy Chloë Grace Moretz, która wcieli się w Georgię, która wraz ze swoim chłopakiem stara się uciec z kraju, który toczy niespodziewaną wojnę ze sztuczną inteligencją. Kilka dni przed narodzinami ich pierwszego dziecka para musi stawić czoła otaczającym ich zagrożeniom i zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Dla Tomlina będzie to osobisty projekt, ponieważ para bohaterów inspirowana jest jego rodzicami, którzy również musieli uchronić siebie podczas rewolucji rumuńskiej. Reżyser Batmana, Matt Reeves (współtworzył scenariusz do filmu o Mrocznym Rycerzu z Tomlinem) pełni funkcję producenta. Do sieci trafiło kilka nowych zdjęć z filmu. Zobaczcie:

Mother/Android został ostatecznie sprzedany platformie Hulu, która nabyła prawa do dystrybucji filmu. Produkcja zadebiutuje w USA 17 grudnia.