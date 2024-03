MotoGP 24 - zwiastun i data premiery trafiły do sieci. Gra ma otrzymać wyczekiwane funkcje

fot. materiały prasowe

Reklama

Firmy Milestone i Dorna Sports S.L. zapowiedziały MotoGP 24, oficjalną grę MotoGP, która zawierać będzie wszystkich oficjalnych zawodników oraz tory z sezonu 2024, obejmującą kategorię MotoGP, Moto2, Moto3 i MotoE. Produkcja zadebiutuje 2 maja na konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Nadchodząca gra ma zaoferować system "adaptacyjnej trudności", dzięki któremu trudność przeciwników będzie dopasowywać się do umiejętności gracza. Tym samym doświadczenie ma być satysfakcjonujące zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych odbiorców. Ulepszona zostanie również fizyka oraz sztuczna inteligencja.

Wprowadzone zostaną też dwie nowe, wyczekiwane przez społeczność funkcje. Riders Market pozwoli na przenoszenie zawodników do innych zespołów, a Race Direction będzie odpowiedzialne za monitorowanie wyścigów i karanie graczy oraz sztucznej inteligencji za naruszenia na torze.

MotoGP 24 - zwiastun gry

Cieszymy się, że możemy ogłosić nadchodzącą premierę MotoGP24. Jako dyrektorka generalna nie mogłabym być bardziej dumna z tego, co osiągnęliśmy w tej nowej części, która po raz pierwszy w historii marki zawierać będzie Riders Market, jedną z najbardziej wyczekiwanych przez naszą społeczność funkcji. Cały zespół włożył mnóstwo serca i umysłu, aby zapewnić fanom na całym świecie jak najlepsze wrażenia. Serdeczne podziękowania kieruję do Dorna Sports za to, że stale towarzyszy nam w tej podróży - tak zapowiedź gry skomentowała Luisa Bixio, CEO Milestone.