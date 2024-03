Nobody Wants to Die to nowa, cyberpunkowa gra od polskiego studia. Fani Blade Runnera będą zachwyceni?

fot. Plaion

Wrocławskie studio Critical Hit Games i wydawca, firma Plaion, zapowiedzieli nową produkcję zatytułowaną Nobody Wants to Die. Ma być to pierwszoosobowa gra, w której trafimy do dystopijnego Nowego Jorku w odległej przyszłości. Akcja zostanie osadzona w 2329 roku, gdzie nieśmiertelność jest na wyciągnięcie ręki - za odpowiednią cenę. Głównym bohaterem jest detektyw, James Karra, który przyjmuje nieoficjalną sprawę. Podczas śledztwa może liczyć na pomoc młodej łącznikowej policji, Sary Kai.

Nobody Wants to Die ma zaoferować fotorealistyczną oprawę dzięki wykorzystaniu mocy silnika Unreal Engine 5. Podczas zabawy zajmiemy się prowadzeniem śledztwa. Będziemy badać miejsca zbrodni i korzystać z futurystycznej technologii, która umożliwia rekonstrukcje wydarzeń. Dzięki temu uzyskamy wskazówki, które doprowadzą nas do prawdy.

Nobody Wants to Die - zwiastun gry

Nobody Wants to Die - data premiery, platformy, screeny

Co ciekawe, na Nobody Wants to Die nie będziemy długo czekać. Gra, mimo braku jakichkolwiek wcześniejszych ogłoszeń czy zapowiedzi, ma zadebiutować na sklepowych półkach jeszcze w tym roku i dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

