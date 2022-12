Mroczna wieża - będzie serial oparty na książce Kinga. Za sterami mistrz horrorów z Netflixa

fot. materiały prasowe

Oficjalnie trwają prace nad serialową adaptacją cyklu Mroczna Wieża autorstwa Stephena Kinga. Odpowiada za nią Mike Flanagan, którego znamy z tak kapitalnie ocenianych horrorów Netflixa jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly czy Nocna msza. Nowy serial tworzy razem ze swoim partnerem kreatywnym Trevorem Macym. Produkują go poprzez swoją firmę Intrepid Pictures.

Mroczna Wieża - szczegóły serialu

Flanagan w rozmowie z Deadline wyjawił, że ich wizja wygląda tak: pięć sezonów serialu, po których mają być dwa pełnometrażowe filmy. Scenariusz odcinka pilotażowego jest już gotowy. Każdy sezon ma też opisany zarys planowanej historii. Panowie mają umowę z Amazonem, ale prawa do cyklu Mroczna Wieża zakupili sami i nie wiadomo na ten moment, czy projekt powstanie dla Amazon Prime Video. Flanagan tego jednak nie wyklucza.

- Będziesz pierwszą osobą, której to mówimy, ale tak, pracujemy nad czymś znanym. Zanim podpisaliśmy umowę z Amazonem, nabyliśmy prawa do Mrocznej Wieży. Jeśli cokolwiek wiesz o mnie, to wiesz, że dla mnie jest to jak Święty Graal w moim zawodowym życiu. Te prawa mamy poza umową z Amazonem i nie oznacza to, że oni tego nie mogą zrobić czy nie zrobią - po prostu teraz tego nie wiemy. Jest to coś, nad czym sami pracujemy i poświęcamy się temu z pasją.

Okazuje się, że to sam Stephen King dał im prawa do książek. Tak mówi Flanagan:

- Ta sytuacja ma miejsce, ponieważ wysłałem mu bardzo szczegółowy zarys tego, co chciałem zrobić w adaptacji. Jego odpowiedzią było danie nam praw. W przypadku takiego projektu nie chciałbym przy nim pracować, jeśli miałby być on rozwijamy w kierunku, który byłby bluźnierstwem dla materiału Stephena Kinga, ale on sam bardzo nas wspiera i jest podekscytowany tym, co chcemy zrobić.

Dla duetu twórców nie jest to pierwsza sytuacja, gdy biorą się za twórczość Stephena Kinga. Wcześniej zrealizowali dwa filmy: Doktor Sen oraz Gra Geralda.

Przypomnijmy, że powstał kinowy film Mroczna Wieża, który okazał się klapą artystyczną i komercyjną. W ostatnich latach planowano też powiązany z filmem serial, który miał być tworzony dla Amazona, ale platforma z niego zrezygnowała.