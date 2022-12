Wonder Woman 3 skasowana. Cavill nie wróci jako Superman? DC planuje reboot uniwersum

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Największe i najbardziej prestiżowe amerykańskie portale, czyli Deadline, Variety i The Hollywood Reporter zrzuciły bomby na temat przyszłości filmowego uniwersum DC. Na ten moment nikt ich informacji opartych na niezależnych źródłach nie potwierdza, a James Gunn i Peter Safran, szefowie DCU, jeszcze ich nie skomentowali.

Wonder Woman 3 skasowana

Według źródeł portali Patty Jenkins, miała wyreżyserować film Wonder Woman 3, do którego napisała scenariusz filmu razem z Geoffem Johnsem. Jego zarys został przedstawiony szefom DCU oraz producentom z Warner Bros. i... został odrzucony. Powiedziano reżyserce, że jej wizja nie pasuje do planu dla uniwersum stworzonego przez Gunna i Safrana. Źródła The Hollywood Reporter mówią wprost: ten projekt jest obecnie martwy i nie powstanie.

DCU - reboot uniwersum z nowymi aktorami?

Gdy Henry Cavill ogłosił powrót do roli Supermana, według THR wówczas wszystko było zgodne z prawdą i trwały wstępne prace nad Człowiekiem ze stali 2. Nawet Andy Muschietti, reżyser The Flash, był zainteresowany zajęciem się projektem. Potem jednak zatrudniono Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy opracowali swój plan dla przyszłości uniwersum DC na nadchodzące lata. Źródła portali twierdzą, że obecnie taki projekt z Supermanem nie jest w planach Gunna i Safrana. Do tego informują, że nie chcą kontynuować serii Aquaman z Jasonem Momoą w tytułowej roli, który wraz z nowym filmem miałby się z nim pożegnać. Informatorzy twierdzą, że wówczas Jason Momoa miałby zagrać kultowego antybohatera znanego jako Lobo

Z Cavillem związane jest też jego cameo w filmie Flash, które nakręcił we wrześniu 2022 roku. Czytamy, że obecnie nie jest pewne, czy w ogóle się ono pojawi w filmie i trwa wewnętrzna debata na ten temat. Chodzi o to, że taki występ dawałby widzom sugestię czegoś, czego twórcy nie chcą zrobić, czyli nie będą chcieli kontynuować historii Supermana w wykonaniu Cavilla. Flash wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został zamknięty i te aspekty wciąż mogą się zmienić. Oznacza to, że mogą dokręcić sceny potrzebne do realizacji nowego planu dla uniwersum. Te informacje potwierdzają też znani i rzetelni scooperzy, czyli osoby z wewnętrzną wiedzą na te tematy.

Dodają też, że mało prawdopodobny jest Black Adam 2 po dość mało satysfakcjonujących wynikach finansowych filmu. Variety twierdziło, że zanotuje on straty w wysokości około 100 mln dolarów, ale Deadline mówi o zyskach na poziomie 50 mln dolarów. Nadal jednak nie jest to tak gigantyczny sukces, jak Dwayne Johnson by chciał.

W przyszłym tygodniu Peter Safran i James Gunn mają przedstawić swój plan dla DCU samemu szefowi Warner Bros. Discovery, Davidowi Zaslavovi. Informatorzy podkreślają jednak, że jest to wciąż praca w toku i wszelkie jej aspekty się zmieniają, są dopracowywane i rozbudowywane. Nikt jednak nie zna konkretów.

DCU - zmiana aktorów?

Źródła portali twierdzą, że wraz z Aquamanem 2 zamknięty zostanie rozdział bohaterów stworzonych przez Zacka Snydera. Pada deklaracja, że na poważnie brany pod uwagę jest tutaj reboot wprowadzający zupełnie innych aktorów do ról znanych nam superbohaterów i nowe postacie. Ma być to chęć odcięcia się od bagażu problemów wygenerowanych przez poprzedników tworzących filmowe uniwersum DC. Na ten moment jednak nie podjęto ostatecznych decyzji i nie jest wykluczone, że Gal Gadot, Dwayne Johnson, Henry Cavill i Jason Momoa będą jeszcze odgrywać role w planach Gunna i Safrana. Na pewno jednak wszyscy są zgodni, że po Flashu nie zobaczymy już Ezry Millera w tej roli i nikt nie bierze pod uwagę powrotu Raya Fishera do roli Cyborga. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że Flash miał skasować rzeczy związane z uniwersum Zacka Snydera i wygląda na to, że twórcy DCU mogą ten film wykorzystać do nowego otwarcia, które jest im potrzebne.

Gunn i Safran jednak nie ruszają w ogóle Batmana stworzonego przez Matta Reevesa. Najwyraźniej po sukcesie filmu reżyser dostał wolną rękę, bo jego twór nie jest powiązany fabularnie z budowanym uniwersum przez szefów DCU. Prace nad sequelem oraz spin-offem w postaci serialu The Penguin trwają.

Na ten moment są to plotki jednych z najbardziej rzetelnych portali w branży, ale nikt ich nie komentuje, nie dementuje, ani nie potwierdza. Konkrety będziemy znać, gdy James Gunn i Peter Safran ogłoszą swój plan dla uniwersum.

