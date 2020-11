Mroczne materie - prace nad 3. sezonem serialu już rozpoczęte

screen z YouTube

Wielkimi krokami zbliża się premiera 2. sezonu serialu Mroczne materie. Chociaż serial nie został jeszcze oficjalnie odnowiony na sezon 3, jego zespół kreatywny rozpoczął już prace nad kolejnymi odcinkami. W rozmowie z Radio Times producent wykonawczy i scenograf projektu, Joel Collins wyjawił, że 3. seria jest na wczesnym etapie rozwoju. Wyjawił, że świat 3. sezonu jest niezwykle dziwny i skomplikowany i jego złożoność jest większa, jeśli chodzi o fabułę, narrację i efekty wizualne. Wczesna praca odbywa się w tajnej grupie, aby nic nie wyszło poza wąski krąg. Pozostaje tylko czekać na oficjalne ogłoszenie i rozpoczęcie zdjęć. Collins zdradził, że wdrożone środki bezpieczeństwa są bardzo dobre, wobec tego ich praca na planie nie zmieni się znacząco, a zdecydowana większość pracy na wstępnym etapie jest obecnie wykonywana online.

fot. zrzut ekranu/HBO

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Pani Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry) i Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

Bohaterką produkcji jest młoda dziewczyna Lyra, która poszukuje porwanego przyjaciela. Tak natrafia na trop tajemniczej organizacji, która zabiera dzieci dla własnych celów. Podróżując przez światy - wśród których znajdzie się także i nasz - napotka na swojej drodze dzielnego chłopca o imieniu Will. Razem to natrafią na niezwykłe stworzenia i niebezpieczne sekrety, mając los żywych i martwych w swoich rękach. W 2. sezonie po przejściu do innego świata Lyra spotyka Willa. Razem ruszą w podróż, która ma doprowadzić chłopca do jego ojca.

Mroczne materie - premiera 2. sezonu w Polsce 17 listopada.