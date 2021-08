Dark City - powstanie serial osadzony w uniwersum Mrocznego miasta

fot. materiały prasowe

Alex Proyas, reżyser filmu Mroczne miasto, ogłosił, że obecnie pracuje nad serialem Dark City, którego akcja osadzona będzie w świecie znanym z produkcji science fiction z 1998 roku. Reżyser przekazał tę wiadomość podczas festiwalu Popcorn Frights Film Festival, na którym to pokazywany jest jego krótkometrażowy film Mask of the Evil Apparition, również osadzony w uniwersum Mrocznego miasta.

Przypomnijmy, że film Mroczne miasto opowiada o młodym mężczyźnie, który cierpi na amnezję. Oskarżonego o morderstwo bohatera ściga tajemnicza organizacja. Jak zapowiedział reżyser, serial Dark City jest obecnie na bardzo wczesnym etapie, więc filmowiec nie zdradził jeszcze informacji dotyczących fabuły.

Dopiero zaczynam pracę nad tym projektem, ale będę musiał ponownie przyjrzeć się swojemu filmowi, by stworzyć nową historię. Będę musiał odświeżyć sobie pamięć - przeanalizować to, co zrobiliśmy. Sprawdzić, co się udało, a co niekoniecznie. Dla mnie będzie to niezwykle interesujące doświadczenie - jeszcze nigdy nie robiłem czegoś takiego.

Będziemy Was informować o rozwoju projektu Dark City.