Ridley Scott skończył z Obcym. Co sądzi o przyszłości franczyzy?

materiały prasowe

Reklama

Po wyprodukowaniu filmu Obcy: Romulus Ridley Scott tym bardziej nie zamierza wracać do reżyserowania tytułów z tej franczyzy. Rozmawiając ze ScreenRantem, reżyser dokonał refleksji nad rozwojem tego uniwersum i swoim wpływem na nie. Wspomniał, że wcale nie był pierwszym wyborem studia do nakręcenia filmu w 1979 roku. Ostatecznie jednak udało mu się stworzyć dzieło, które niejednokrotnie było określane jako jeden z najbardziej ikonicznych filmów science fiction w historii kina.

- I tak to poszło dalej, po czym umarło. Kilkanaście lat później, stwierdziłem, że to przywrócę do życia, pisząc Prometeusza od zera.

Faktycznie to mu się udało - widzowie dobrze przyjęli film i pragnęli więcej. Ridley Scott znów wkroczył do akcji, dostarczając solidną produkcję Obcy: Przymierze. Reżyser uważa, że "zrobił już wystarczająco wiele" i ma nadzieję, że teraz franczyza będzie podążać we właściwym kierunku.

Wygląda na to, że filmowiec może mieć rację - Romulus również został doceniony przez widzów, a teraz spora część fanów wyczekuje nowego serialu Obcy: Ziemia.

Pierwsze zdjęcia z serialu Obcy: Ziemia. Wiemy, kiedy ksenomorf do nas przyleci - jest data premiery!

Najlepsze postaci z serii Obcy [RANKING]