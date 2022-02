Mroczny Kryzys - są szczegóły fabularne. Wielka Ciemność pochłonie DC, śmierć herosów, wraca Pariah!

DC

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami DC zapowiedziało wczoraj oficjalnie wydarzenie Mroczny Kryzys; zepnie ono fabularną klamrą nadchodzącą historię Śmierć Ligi Sprawiedliwości i wszystkie ważne opowieści wydawnictwa, które ukazały się na amerykańskim rynku od czasu premiery zeszytu Infinite Frontier #0. Za zasadniczą serię eventu mają odpowiadać scenarzysta Joshua Williamson i rysownik Daniel Sampere.

Dark Crisis doczeka się dwóch komiksowych preludiów. Pierwszym z nich będzie zeszyt Dark Crisis #0 FCBD Special Edition (premiera 7 maja), w którym zobaczymy następstwa pokonania herosów Ligi Sprawiedliwości przez wszechpotężną Wielką Ciemność i dowodzoną przez nią Mroczną Armię - kilku najważniejszych trykociarzy straci życie, a nowa generacja bohaterów będzie musiała stanąć w obronie multiwersum. Drugim wprowadzeniem jest komiks Justice League: Road to Dark Crisis #1 (premiera 31 maja), podejmujący tę samą tematykę; dowiemy się z niego, jak świat zareagował na śmierć członków Ligi, a także które postacie zastąpią zmarłych w drużynie.

Cały event ma być złożony z 7 części. Pierwsza odsłona jego zasadniczej serii zadebiutuje w czerwcu, a kolejne tomy będą ukazywać się co miesiąc. Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach Marva Wolfmana George'a Pereza Alana Moore'a W oryginalnymautorstwamacierzysty świat Pariah, wraz z nieskończonym multiwersum, został wymazany. Teraz ten szalony ostatni ocalały znalazł sposób na to, aby przywrócić do istnienia swoją planetę i całe multiwersum: Ziemia-0 (arena głównych wydarzeń w DC - przyp. aut.) musi umrzeć. Pradawna, niszczycielska siła nazywana Wielką Ciemnością, która po raz pierwszy została pokazana w Sadze o Potworze z bagien autorstwai Stana Wocha, jest bronią, którą Pariah dzierży w trakcie wytyczania ścieżki odrodzenia i zemsty. W kolejnym wielkim wydarzeniu DC, Mrocznym Kryzysie, pozostawieni samym sobie herosi muszą połączyć siły i stanąć do walki z wielkim złem, a także ocalić wydawałoby się straconą Ligę Sprawiedliwości. Co jednak stanie się wtedy, gdy nie każdy będzie chciał przyłączyć się do starcia?

Zobaczcie grafiki promocyjne i teaser eventu:

Dark Crisis - materiały promocyjne

Tak nadchodzące wydarzenie podsumowuje Williamson:

To będzie monumentalny event traktujący o spuściźnie. Będzie zawierał wszystkie te gigantyczne i dające frajdę bitwy kosmiczne i ukazywał trzęsące się w posadach multiwersum, ale to nie jest opowieść o rebootach, retconach czy przepisywaniu na nowo czasu i przestrzeni. Sednem są tu postacie i relacje, które budowały one przez całą wielką historię DC.

