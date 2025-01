Złoczyńca z Iron Mana powraca do MCU. Zobaczymy go w serialu Marvela

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Faran Tahir powraca do MCU w roli z filmu Iron Man z 2008 roku. Ponownie wcieli się w Razę, przywódcę komórki terrorystycznej organizacji Dziesięć Pierścieni. To oni chcieli zabić Tony'ego Starka w pierwszym filmie. Powrót nastąpi w serialu Vision Quest, do którego niebawem rozpoczną się prace na planie. Nie wiadomo, jaka będzie rola Razy w tej fabule.

Vision Quest - informacje o serialu

Jest to spin-off WandaVision i zarazem trzecia część nieoficjalnej trylogii, w której skład wchodzą właśnie ten wspomniany serial oraz To zawsze Agatha.

Szczegóły fabuły nie są do końca znane. Wiemy, że historia skupi się na Białym Visionie, który zadebiutował pod koniec WandaVision. Vision, którego znamy z filmów, nie żyje i nikt go nie wskrzesił. To zupełnie inna postać. Opowieść będzie śledzić tego bohatera, jak będzie starał się odnaleźć swoje człowieczeństwo.

Paul Bettany zagra główną rolę. James Spader powróci jako Ultron. Todd Stashwick jest w obsadzie, ale nie wiadomo, kogo zagra. Za sterami stoi Terry Matalas, który był współtwórcą 12 małp i został doceniony za 3. sezon Star Trek: Picard.

Potencjalna data premiery serialu nie jest znana.