Flash - akcja rozgrywa się w znajomym miejscu. Wrócimy do czasów Człowieka ze Stali

fot. materiały prasowe

McFarlane Toys produkuje oficjalne gadżety kolekcjonerskie do Flasha. W opisie zestawu Batman Multiverse 12in Statue możemy przeczytać, że Barry Allen powróci do 2013 roku w poszukiwaniu swojego mentora. Okaże się jednak, że multiwersum skrywa wiele niespodzianek i w tej linii czasowej Bruce Wayne od dawna jest na emeryturze. Co to oznacza w praktyce? Wygląda na to, że film powróci do czasów Człowieka ze stali.

Flash - serial CW nawiązał do Batmana. Daleko im do Roberta Pattinsona: fani wyśmiewają tę scenę

Flash - wrócimy do czasów Człowieka ze Stali

Z opisu McFarlane Toys wynika, że przynajmniej część akcji Flasha będzie rozgrywać się w czasach Człowieka ze stali. Oczywiście, będziemy mieć do czynienia z alternatywnym światem, który znacznie różni się od znanej widzom linii czasowej, jednak nie zmienia to faktu, że dla wielu fanów może to być sentymentalny powrót do produkcji, która rozpoczęła sagę Zacka Snydera.

Warto dodać, że niedawno Michael Shannon, który grał Zoda w Człowieku ze stali i powróci do tej roli we Flashu, powiedział że uwielbiał pracę z Zackiem Snyderem i uważa, że produkcja o Supermanie była dość ważnym filmem. Cieszy się, że może powrócić do Zoda, choć na początku bał się, że twórcom coś się pomyliło, skoro - o ile pamięta - bohater umarł.

Zobacz także:

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady

Na początku galerii znajdziecie 14 potwierdzonych członków obsady Flasha. Zaś na samym końcu - 2 ostatnie slajdy - dodaliśmy też aktorów, o których najczęściej wspomina się w plotkach i doniesieniach. Choć nie są oficjalnie w filmie, to być może czeka nas niespodzianka jak w Spider-Man: No Way Home.