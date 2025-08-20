Mroczny Rycerz nadciąga. Zwiastun gry LEGO Batman Legacy of the Dark Knight
Podczas tegorocznej imprezy Gamescom 2025, w trakcie transmisji Opening Night Live, studio TT Games zaprezentowało LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
Podczas tegorocznej imprezy Gamescom 2025, w trakcie transmisji Opening Night Live, studio TT Games zaprezentowało LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ma powrócić do korzeni serii. Grę zapowiedziano na konsolę PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz komputery osobiste. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - nowa gra
Zapowiedź sugeruje, że będzie to najambitniejsza jak dotąd odsłona przygód LEGO Batmana. Studio obiecuje, że gra oferować będzie system walki godny marki. Ma on być bardziej wyrafinowany i satysfakcjonujący niż kiedykolwiek wcześniej, pozwalając graczom poczuć się jak prawdziwy Mroczny Rycerz.
Główną atrakcją LEGO Batman Legacy of the Dark Knight ma być jednak bogata, epicka fabuła, która poprowadzi graczy przez kluczowe momenty z historii Batmana. Gracze będą mieli okazję prześledzić ewolucję Batmana – od samego początku, aż po status żywej legendy Gotham.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - zwiastun
Poza liniową narracją, twórcy kładą duży nacisk na swobodę eksploracji. Gotham City będzie otwartym, żywym światem, który gracze będą mogli odkrywać według własnego uznania. Można się spodziewać licznych sekretów, misji pobocznych i znanych lokacji do odwiedzenia.
Źródło: YouTube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1974, kończy 51 lat