Mroczny Rycerz powstaje - Anne Hathaway myślała, że jest przesłuchiwana do innej roli w filmie

W filmie Mroczny Rycerz Powstaje Anne Hathaway wcieliła się w rolę Seliny Kyle aka Kobieta-Kot (chociaż ten przydomek nie pojawia się w ogóle w produkcji). Jej kreacja spotkała się z przychylnością fanów. Jednak okazuje się, że aktorka w czasie castingu do filmu myślała, że startuje do zupełnie innej roli, konkretnie Harley Quinn. Hathaway w rozmowie z BBC zdradziła, że przyszła na casting w topie w paski i butach przypominających te Jokera. Ponadto chciała zaprezentować swoją wersję szalonego uśmiechu antagonistki. Jednak po godzinie reżyser widowiska Christopher Nolan stwierdził, że to casting do roli Seliny i Hathaway musiała zmienić swoje podejście.

Dla przypomnienia w filmie Batman musi zmierzyć się z okrutnym Banem, który postanawia odgrodzić szantażem Gotham od reszty świata. Złoczyńca postanawia najpierw złamać bohatera fizycznie, a potem psychicznie pokazując mu, jak niszczy jego ukochane miasto.