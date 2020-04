The Batman - jaka fabuła filmu? Nowe pogłoski potwierdzają detektywistyczną opowieść

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Film The Batman to kolejna opowieść o Mrocznym Rycerzu, która trafi do kin w przyszłym roku. Praktycznie nic nie wiadomo na temat fabuły produkcji, jednak jakiś czas temu reżyser widowiska, Matt Reeves wyjawił, że chciałby się skupić na pracy detektywistycznej Batmana. Portal Fandomwire podobno dotarł do opisu historii, jaką zobaczymy w filmie. Otóż według ich informacji to będzie opowieść w stylu noir. W Gotham trwa rok wyborczy i ktoś zabija kandydatów na burmistrza miasta, zostawiając na miejscach zbrodni zagadki. Oczywiście tutaj już można się domyślić, że mordercą jest Człowiek-Zagadka, ponieważ potwierdzono tę postać już wcześniej. Batman do spółki z kapitanem Gordonem ruszają w ślad za złoczyńcą. Film jak można zauważyć zapożycza pewne motywy z komiksu Długie Halloween. Co ciekawe Pingwin w filmie ma być jednym z kandydatów na burmistrza, a Colin Farrell, który się w niego wciela ma nosić protetykę, aby bardziej przypominać tę postać z komiksów. Oczywiście te informacje należy traktować póki co z dystansem.

Ponadto Zoë Kravitz, która w produkcji gra Kobietę-Kota udzieliła wywiadu dla Vanity Fair. Opowiedziała w nim o swoim treningu do roli w czasie kwarantanny. Aktorka przed pandemią trenowała pięć miesięcy, aby przygotować się do grania Seliny Kyle. Obecnie Kravitz korzysta z trenera online i wprowadziła pięciodniowy reżim treningowy, aby zachować formę. Jednak pozostałe dwa dni pozwala sobie na więcej jedzenia i wina. Powiedziała, że zadzwoniła do Matta Reevesa i zażartowała, że być może po wszystkim będą musieli powiększyć jej kostium.

The Batman - premiera filmu w USA 1 października 2021 roku.