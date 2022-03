Mroźny szlak: Marcin Mortka powrócił z brawurową powieścią fantasy

SQN

Marcin Mortka jest popularnym pisarzem fantastyki oraz książek dla dzieci, a także tłumaczem. Zaczynał Trylogią Nordycką oraz humorystyczną serią marynistyczną pt. Karaibska krucjata. Na przestrzeni już blisko dwudziestu lat kariery pisarskiej wydał około trzydziestu książek.

Jedną z jego starszych serii jest dylogia fantasy Madsie Voortenie, na którą składają się wydane około dekady temu powieści Martwe Jezioro i Druga Burza. Po latach autor postanowił powrócić do tego świata i bohatera, rozpoczynając kolejną serię zatytułowaną Straceńcy Madsa Voortena.

Serię otwiera powieść Mroźny szlak. Opisywana w niej fabuła dzieje się po wydarzeniach opisanych we wcześniejszych książkach o Voortenie. W Mroźnym szlaku bohater zostaje wciągnięty w krasnoludzką intrygę, a jednocześnie nadal próbuje ocalić bliskie mu osoby oraz rozprawić się z tyranią panującą nad krainą.

Mroźny szlak ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa SQN. Książka liczy 416 stron w miękkiej oprawie.

MROŹNY SZLAK - OPIS I OKŁADKA KSIĄŻKI

Ten świat właśnie się kończy.

Nikt nie wie, jak będzie wyglądał nowy.

W czasie, gdy ciemiężone od stulecia narody Rozkrzyczanych Krain chwyciły za broń i wydały wojnę swym oprawcom, Mads Voorten, daleko od linii frontu, przemierza mroźne guchoborskie góry. Uwikłany w krasnoludzką intrygę, zmaga się z niebezpieczeństwami, by przyjść z pomocą swej kompanii, do której należą między innymi niewidomy uzdrowiciel, zagubiony w ludzkim świecie elf i prostoduszny telepata. Równolegle musi sobie poukładać stosunki z niezmiernie osobliwą smoczycą.

Mads Voorten jeszcze nie wie, że przyjdzie mu dokonać niezwykłych czynów, z których każdy wpłynie na losy wojny.

Nie wie, że czekają go szaleńcze szarże i zaciekłe boje, a także spotkania z dawnymi przyjaciółmi i nieoczekiwane sojusze.

Nie wie, że znów stanie się płomieniem powstania.

