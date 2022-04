Ms. Marvel - odtwórczyni głównej postaci o oglądaniu siebie na ekranie. Figurka z serialu zdradza ważne cameo?

fot. Disney+

Ms. Marvel to kolejny serial, który będzie częścią MCU. Główną postacią produkcji jest nastoletnia Kamala Khan, której idolką jest Kapitan Marvel. W komiksach superbohaterka posiada moc deformowania swojego ciała do rożnych kształtów. Jednak w serialu zmieniono jej umiejętności na manipulowanie energią. W tytułową bohaterkę wciela się Iman Vellani.

Jest bardzo prawdopodobne, że w nadchodzącej produkcji zobaczymy Kapitan Marvel, którą gra Brie Larson. Wydaje się, że potwierdzeniem tego jest wpis jednego z użytkowników Twittera, który przedstawia listę nowych figurek Funko Pop!. Oprócz różnych wersji Kamali jest też wymieniona Kapitan Marvel.

Poza ewentualnym cameo Carol Danvers wymienia się też inną postać, która może się pojawić w produkcji. Jest to Lockjaw z Inhumans, na co może wskazywać tytuł drugiego epizodu - Lockin' Jaws - który niedawno wyciekł do sieci. W komiksach Ms. Marvel była po części Inhumanką.

Kamala Khan jest nastolatką ze Stanów Zjednoczonych pochodzenia pakistańskiego. W stylu nawiązującym do bliskowschodniej kultury powstał plakat do Ms. Marvel, który niedawno trafił do sieci. Jego autorka - Shehzil Malik - na Twitterze podziękowała za wiele ciepłych słów od fanów chwalących jej udaną pracę.

Sana Amanat, która jest edytorką komiksów i współtwórczynią postaci Ms. Marvel przyznała w wywiadzie dla The Inquirer, że młodsi widzowie odegrali ogromną rolę w popularności tej superbohaterki.

Ona bardzo dorosła w ciągu ostatnich czterech lat, a różnorodność naszych fanów jest imponująca. Wszyscy kochają Ms. Marvel. To pokazuje, że mamy naprawdę świetną historię kreowaną przez wspaniałych twórców. Myślę, że to niezwykle ważne, abyśmy mówili młodym kobietom i dziewczętom, że mają w sobie tę niesamowitą moc i że są bohaterowie, których mogą podziwiać, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Dla Iman Vellani rola w serialu jest debiutem aktorskim. Młoda odtwórczyni Ms. Marvel przyznała, że oglądanie siebie grającą w blockbusterze jest dziwnym uczuciem.

To dziwne. Oglądanie siebie jest największym przekleństwem. Nie wiem jak wyglądam, ale teraz zdałam sobie z tego sprawę. To znaczy wiesz, jak wyglądasz, ale nie wiesz. Nie wiesz, jak wyglądasz kiedy jesz, kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy jesteś smutny lub gdy biegasz – bieganie jest moim zdaniem najgorsze. Tak, to przerażające, ale w zabawny sposób.

Vellani zobaczymy także na dużym ekranie jako Kamalę Khan w Kapitan Marvel 2.

Ms. Marvel - obsada i twórcy

W obsadzie serialu oprócz Vellani są także Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff i Mohan Kapur. Scenarzystką produkcji jest Bisha K. Ali, a za reżyserię odpowiadają Adil El Arbi i Bilall Fallah (Bad Boys for Life).

Ms. Marvel

Ms. Marvel zadebiutuje na Disney+ 8 czerwca 2022 roku. Z kolei platforma streamingowa trafi na polski rynek 14 czerwca.