Ms. Marvel - superbohaterka ma inne moce niż w komiksach. Co jest ich źródłem?

W nowym numerze magazynu Empire jest artykuł promujący Ms. Marvel, w którym w szczegółach opisano genezę jej serialowych mocy. Dziennikarz ma informację od Marvel Studios i Disney+, więc są to konkretne fakty i potwierdzenie różnych spekulacji.

Ms. Marvel - geneza mocy

Oczywiscie nie jest to zaskoczeniem, że raport potwierdza źródło mocy, które widzieliśmy w zwiastunie. Są to dwie bransoletki, które Kamala Khan nakłada i dostaje swoją moc. Nowością z artykułu jest dokładnie opisany tego, czym są te nowe supermoce, bo są one inne niż w komiksach. Czytamy, że bransoletki dają Kamali "kosmiczną supersiłę" oraz "zdolność do tworzenia purpurowych kryształów". Widzieliśmy w zwiastunie, że opisane przez dziennikarza kryształy pozwalają jej po prostu tworzyć różne kształty podobnie jak choćby Zielona Latarnia z DC. W artykule czytamy też:

- Bohaterka dowiaduje się, podobnie jak Peter Parker i Miles Morales, że posiadanie dwóch tożsamości jest kłopotliwe.

Ms. Marvel - zdjęcia

Ms. Marvel

W komiksach Ms. Marvel miała naturalna moce, bo była rasy Inhuman. Miała ona polimorficzne moce, czyli potrafi rozciągać ciało i zmieniać jego kształt. Niestety wielu fanów komiksów Marvela nie przyjęło tej zmiany z aprobatą. Spekuluje się, że przyczyną zmiany jest zbytnie podobieństwo mocy do Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki, który wkrótce zadebiutuje w MCU. Na razie nikt z Marvel Studios nie wyjaśnił jednak powodów tych zmian.

Ms. Marvel - premiera w czerwcu 2022 roku w Disney+. Wówczas też platforma zadebiutuje w Polsce.