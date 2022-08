Ms. Marvel - dlaczego Carol Danvers pojawiła się dopiero w scenie po napisach serialu? Scenarzystka tłumaczy

Fot. Disney+

Serial Ms. Marvel wprowadził do MCU postać Kamali Khan. Bohaterka pojawi się również w filmie Kapitan Marvel 2, w którym połączy siły z Carol Danvers. Przedsmak tej produkcji mieliśmy już w scenie po napisach wspomnianego serialu, w której pojawiła się właśnie Kapitan Marvel, która zamieniła się ciałami z tytułową bohaterką. Producentka wykonawcza i główna scenarzystka projektu, Bisha K. Ali, została zapytana w rozmowie z SyFy o to, dlaczego Danvers nie pojawiła się wcześniej w serialu.

Twórczyni odpowiedziała, że nie chciała, aby bohaterka pojawiła się w fabule, aby dać więcej przestrzeni dla postaci Kamali i jej genezy oraz dojrzewania do roli bohaterki. Miało to być odpowiednie wprowadzenie jej do MCU. Gdyby w serialu pojawiła się Kapitan Marvel historia Kamali obrałaby inny kierunek.

Ms. Marvel - zdjęcia z serialu

Ms. Marvel - grafika promocyjna

W tytułowej roli w serialu wystąpiła Iman Vellani. Ponadto w obsadzie znaleźli się między innymi Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff i Mohan Kapur.