Ms. Marvel - są pierwsze reakcje. To może być najlepsza produkcja 4. fazy MCU

Ms. Marvel to nowy serial MCU, w którym po raz pierwszy zobaczymy komiksową superbohaterkę Kamalę Khan. Produkcja pojawi się na Disney+ dopiero w czerwcu 2022 roku, jednak w mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze reakcje. Szykuje się kolejny hit Marvela?

Krytykom i ludziom z branży przesłano dwa pierwsze odcinki Ms. Marvel do recenzji. Choć embargo zostanie zniesione dopiero 7 czerwca, to wielu z nich już podzieliło się swoim pierwszym wrażeniem po seansie.

Ms. Marvel - najlepsza produkcja 4. fazy MCU?

Wiele osób chwali wizualną stronę serialu, przypominającą Spider-Man: Into the Spider-Verse. Ms. Marvel jest debiutem aktorskim Iman Vellani, która wciela się w tytułową postać. Młoda aktorka spodobała się wielu recenzentom, którzy nazywają ją niezwykle utalentowaną. Ważnym aspektem jest także to, że produkcja miałaby być bardzo wierna komiksom - niektóre kwestie są przeniesione prosto ze stron zeszytów na mały ekran.

Jeden z recenzentów przyznał, że wciąż nie jest fanem zmiany w mocach Kamali, choć po ponownym przeczytaniu komiksów rozumie, skąd taka decyzja twórców.

Kolejna reakcja mówi za to, że serial dobrze się ogląda bez znajomości komiksów. I choć zwiastuny mogły wydawać się wielu widzom odrobinę żenujące i przesadzone, to serial uderza we właściwe tony z humorem. Po pierwszych reakcjach Ms. Marvel prezentuje się jako zabawna produkcja od serca i powiew świeżego powietrza w Kinowym Uniwersum Marvela. Padły nawet mocne słowa, że interesuje w sposób, w jaki reszcie tytułów z 4. fazy MCU się nie udało.

Ms. Marvel - pierwsze reakcje

Poniżej możliwe spojlery do komiksów Ms. Marvel.