Ms. Marvel - reżyserka wyjaśnia opóźnienia serialu. Kim jest Red Dagger?

Serial Ms. Marvel ogłoszony został w 2019 roku. Później premierę zapowiadano na 2021 roku, ale udało się wypuścić serial dopiero w maju 2022 roku. Dlaczego produkcja doznała opóźnień? Na początku roku pojawiły się plotki o dokrętkach w Atlancie, które były trochę większe niż zazwyczaj odbywa się to w przypadku produkcji MCU. Reżyserka 4. i 5. odcinka, Sharmeen Obaid-Chinoy publikowała na Instagramie post dotyczący powrotu na plan, co potwierdzało niejako te doniesienia.

Portal The Direct zapytał reżyserkę, skąd wynikały opóźnienia serialu. Według niej, nic wielkiego nie zostało zmienione podczas ostatnich dokrętek. Zamiast tego, upewniano się, że "przedstawiają spójną fabułę, która rozwija się od pierwszego odcinka". Musieli dokonać "kilku poprawek tu i tam", aby pomóc serialowi na związanie wszystkich wątków razem.

Jeśli chodzi o to, dlaczego serial przesunięty został z lata 2021 na rok 2022, zauważa, że pewnie kluczowa była tutaj pandemia. Realizowali duże sceny, które wymagały sporej liczby statystów, więc było to trudniejsze przy ograniczeniach związanych z pandemią.

Ms. Marvel - poniżej znajdują się spoilery do 4. odcinka serialu

W nim pojawia się postać Red Daggera. Jest to postać stworzona przez G. Willow Wilsona i Mirka Andolfo i jest to działający w Karaczi mściciel, którego zadaniem jest ochrona mieszkańców Pakistanu przed różnymi zagrożeniami. Nie posiada żadnych mocy, ale posługuje się ostrzami z mistrzowską precyzją, co sprawia, że jest groźny dla swoich przeciwników. W komiksach Kareem ma również romantyczny związek z Kamalą, ale nie zostało to poprowadzone w nic więcej.

Postać zadebiutowała w 4. odcinku w wersji aktorskiej. Dowiadujemy się, że należy do grupy wojowników zwanej Czerwone Sztylety. W serialu spotykamy lidera organizacji, Waleed Fahrana Akrana. Informuje Kamalę, że działają od setek lat, co sugeruje, że od lat toczą boje o porządek na świecie. Red Dagger w komiksach odgrywał mniejszą lub większą rolę w historiach poświęconych Ms. Marvel, a nawet później przyjechał do USA w ramach wymiany studenckiej i pomagał bohaterce w zaprowadzeniu porządku w Jersey City. Jaka rola czeka go w serialu? Dowiemy się niebawem.

Red Dagger w komiksach