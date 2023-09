Ms. Marvel: The New Mutant - czy Tony Stark będzie miał cameo? Iman Vellani odpowiada

Fot. Marvel

W Ms. Marvel: The New Mutant będziemy mogli przekonać się, jak Kamala Khan radzi sobie z byciem mutantką w świecie, w którym X-Meni zostali zepchnięci do podziemi i muszą ukrywać się przed światem. Iman Vellani, która gra tytułową superbohaterkę w serialu Ms. Marvel i jest współscenarzystką komiksu, opowiedziała czego możemy spodziewać się po tej serii. Jej wypowiedzi, a także pierwsze plansze, możecie zobaczyć poniżej.

Ms. Marvel: The New Mutant - czy Tony Stark będzie miał cameo?

Iman Vellani w obszernym wywiadzie z Marvel.com odpowiedziała na kilka nurtujących fanów pytań. Artystka zdradziła na przykład, że nie chciała, by było zbyt wiele występów gościnnych w tej serii, ponieważ komiksy o Ms. Marvel zawsze w dużej mierze skupiały się na osobistej podróży Kamali Khan. Na pytanie o to, kto może pojawić się w kolejnych odsłonach serii, odpowiedziała jednak:

Cóż, pan Tony Stark ożenił się z Emmą Frost, więc mogą teraz pojawić się razem w moim komiksie. Naprawdę ekscytuje mnie ta możliwość. Kiedy rozmawialiśmy o możliwych cameo i takich tego typu rzeczach, od razu powiedziałam, że potrzebujemy Iron Mana. Odpowiedzieli mi, że mogę go mieć, a z nim w pakiecie Emmę Frost. Naprawdę mnie to ucieszyło, to otwiera wiele możliwości. Kocham Tony'ego. To jedna z moich ulubionych postaci.

Iman Vellani opowiedziała też trochę o relacjach Kamali Khan z X-Menami. Według niej szczególnie ciekawym przypadkiem jest Rasputin, ponieważ bohaterka jest z przyszłości, w której była wielką fanką Ms. Marvel. To oznacza, że po raz pierwszy to ktoś szaleje na punkcie Ms. Marvel, a nie odwrót.

Poza tym Kamala Khan przyjaźni się z Shadowkat. Iman Vellani zapowiada też, że w przyszłości rozwinie się relacja pomiędzy Ms. Marvel i Emmą Frost. Aktorka uwielbia to, co łączyło Kate Pride i Emmę Frost w starych komiksach, więc chciałaby znów pokazać ją jako mentorkę i kogoś w rodzaju starszej siostry.

Ms. Marvel: The New Mutant - plansze i okładki