Kiedy Starfield trafi na PS5? Nowy przeciek zdradza prawdopodobny termin

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Reklama

Plotki o możliwym porcie Starfield na PS5 zaczęły krążyć w sieci mniej więcej w lutym 2024 roku, kiedy to Microsoft zapowiedział, że wybrane produkcje z ich katalogu wydawniczego trafią na urządzenia Sony i Nintendo. Od tego czasu na konsole PlayStation trafiły między innymi Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush oraz Indiana Jones and the Great Circle. Bardzo możliwe, że już za kilka miesięcy dołączy do nich również RPG od Bethesdy.

Serwis MP1st, powołując się na własne źródła, poinformował, że Starfield nie pojawi się na PS5 w 2024 roku z powodu rozczarowującej sprzedaży pierwszego dodatku, Shattered Space, jednak Microsoft miał podjąć decyzję, by gra trafiła na konsolę Sony wiosną 2025 roku. Z informacji uzyskanych przez redakcję MP1st wynika, że w podobnym terminie zadebiutuje także drugie rozszerzenie fabularne oraz aktualizacja zawierająca kolejne zmiany i usprawnienia. Dodano również, że portu Starfield na PlayStation 5 nie należy się spodziewać podczas tegorocznych targów Gamescom.