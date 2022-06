Ms. Marvel - jaka oglądalność serialu? Inne tytuły MCU pozornie radziły sobie lepiej

Marvel

Samba TV to firma analizująca oglądalność seriali w USA. Ich wyniki są jednak tylko reprezentatywną sugestią, ponieważ podają oni tylko oglądalność z telewizorów Smart. Nie znamy więc pełnych wyników oglądalności i teoretycznie przy takim serialu jak Ms. Marvel może to być kluczowe dla zrozumienia tych statystyk.

Ms. Marvel - oglądalność

W ciągu pierwszych 5 dni od premiery w Disney+ pierwszy odcinek obejrzano w 775 tysiącach gospodarstw domowych. Jest to najniższy wynik ze wszystkich seriali MCU, które do tej pory miały premierę. Były to w kolejności WandaVision (1,6 mln gospodarstw domowych), Falcon i Zimowy żołnierz (1,8 mln gospodarstw domowych (1,8 mln), Loki (2,5 mln), Hawkeye (1,5 mln) i Moon Knight (1,8 mln).

Jednakże Samba TV donosi o ważnej statystyce w kwestii Ms. Marvel. Serial osiągnął największe zainteresowanie grupy wiekowej 20-24. Większe niż jakikolwiek inny serial MCU. Można więc dodać do tego spekulacje: czy ta grupa wiekowa ogląda seriale na telewizorze? Według wielu statystyk dostępnych w sieci to pokolenie w USA ogląda w większości na telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych, a Samba TV tych danych siłą rzeczy nie bierze pod uwagę.

Co więcej firma donosi, że Ms. Marvel ze wszystkich seriali MCU przyciągnęła najbardziej różnorodną rasowo publikę, więc wielu widzów zaczyna swoją przygodę z serialami Marvela od tego tytułu.

Ms. Marvel jest jednak jednym z najlepiej ocenianych seriali MCU. Do tej pory ma 95% pozytywnych recenzji krytyków.