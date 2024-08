Co wspólnego ma Mufasa: Król Lew z Moonlight? Reżyser nowego filmu Disneya wyjaśnia

fot. Disney/Empire

Dużym zaskoczeniem była wiadomość, że Barry Jenkins nakręci prequel Króla Lwa z 2019 roku. Reżyser dopiero co święcił triumfy z filmami Gdyby ulica Beale umiała mówić oraz nagrodzonym Oscarem Moonlightem. Rzadko kiedy do takich blockbusterów uda się zakontraktować twórców, którzy są jednoznacznie kojarzeni z kinem artystycznym. W najnowszym numerze Empire pojawił się wywiad z Jenkinsem, który ujawnił, co wspólnego ma Mufasa: Król Lew z jego poprzednimi produkcjami. Okazuje się, że bardzo dużo.

Mufasa: Król Lew - co ma wspólnego z poprzednimi filmami Barry'ego Jenkinsa

Reżyser wyjaśnił, że również w filmie Disneya scenariusz powstał na bazie historii o dwóch rodzinach, które w końcu doprowadzają do konfliktu:

Scenariusz skupia się na historii dwóch rodzin. Rodzina, która powstała pomiędzy postaciami, których znamy jako Skaza i Mufasa, a także drugą rodziną, którą Mufasa buduje i rozwija w trakcie filmu. Te dwie rzeczy były bardzo powiązane z moją poprzednią pracą – zwłaszcza z tymi dwoma bohaterami, którzy próbowali ze sobą rozmawiać, aby dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy stan ich przyjaźni, a nawet braterstwa.

Jenkins dodał, że Mufasa tworząc swoją własną rodzinę, opierać się będzie na własnych doświadczeniach i przekraczaniu barier:

Tworząc rodzinę, Mufasa uczy się przekraczać własne bariery i korzystać z zebranego doświadczenia. Poprzez kontakt z różnymi lwami i obserwowanie, jak inni radzą sobie w sytuacjach, które mogą być dla niego przerażające. Podobnie jak my wszyscy uczy się, będąc wewnątrz społeczności, a nie będąc poza nią.

Mufasa: Król Lew - Skaza

Mufasa: Król Lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

Mufasa: Król Lew - premiera w grudniu 2024 roku w kinach.