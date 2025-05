fot. Paramount Pictures

Nie wiadomo czy Mission: Impossible - The Final Reckoning to ostatnia część franczyzy, ale na pewno posiadała jedne z najbardziej widowiskowych i niebezpiecznych popisów kaskaderskich w karierze Toma Cruise'a. Jak się okazuje, prawdopodobnie były one też najbardziej wycieńczające.

Koordynator kaskaderów o wyczynach Toma Cruise'a

Koordynator kaskaderów i reżyser drugiego planu, Wade Eastwood, opowiedział gazecie The Times of London, jak bardzo 63-letni aktor był wyczerpany po kręceniu niesamowitej powietrznej sceny, w której chodził po skrzydle dwupłatowca.

To go strasznie wykończyło. Uderzały w niego wiatr i podmuchy śmigła, uderzały w niego cząsteczki. To był najcięższy trening, jaki można było wykonać - był dla niego bardzo niebezpieczny i bardzo wyczerpujący. Wielokrotnie wynosiliśmy go ze skrzydła, ponieważ był tak zmęczony. A on cały dzień latał.

Eastwood współpracuje z Tomem Cruise'em od 2013 roku, kiedy poznali się na planie Na skraju jutra. Opowiedział też o apetycie aktora na podejmowanie ryzyka w samodzielnym wykonywaniu scen kaskaderskich:

Tom nie okazuje strachu - Tom wykazuje kompetencje. Dobrze się bawił podczas wszystkich swoich wyczynów kaskaderskich, nawet gdy były wyczerpujące. Zawsze jest pozytywnie nastawiony, zawsze się uśmiecha i naprawdę to lubi.

fot. Paramount Pictures

Eastwood, który pełnił funkcję koordynatora kaskaderów w ostatnich czterech filmach Mission: Impossible wspomniał o swoim ulubionym momencie, gdy Cruise skakał na motocyklu w przepaść w Mission: Impossible Dead Reckoning. Zdradził, że aktor trenował motocross i skoki spadochronowe przez ponad rok, aby wykonać ten wyczyn. Obejmowało to ponad 500 skoków ze spadochronem i 13 000 skoków motocrossowych. Zapytany, czy Cruise wkrótce przestanie wykonywać te niebezpieczne sceny, odpowiedział:

Nie, nie ma szans. On jest maszyną. Zachowuje się jak 20-latek. I nie ma w tym żadnej magii, to po prostu ciężka praca i dyscyplina w kwestii jedzenia, odżywiania i treningu.

Mission: Impossible - The Final Reckoning - film w kinach.

