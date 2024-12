Mufasa: Król Lew z własnym kubełkiem. Popcorn będzie można chrupać z Lwiej Skały

fot. materiały prasowe

Wraz z ukazaniem się nowych plakatów z nadchodzącego filmu Mufasa: Król Lew uraczeni zostaliśmy zapowiedzią specjalnego kubełka na popcorn stylizowanego specjalnie pod zbliżającą się produkcję. Na plakatach możemy zobaczyć klasyczne kojarzące się z remakiem hiperrealistyczne lwy i ładne krajobrazy.

Mufasa. Król lew - kubełek na popcorn

Kubełek na popcorn również stara się oddać klimat afrykańskiej sawanny, gdyż ma on kształt ikonicznej Lwiej Skały z Mufasą na szczycie. Co ciekawe jest to kontynuacja popularnego trendu, gdyż stylizowane pojemniki do przekąsek dostały także Diuna: Część druga, Deadpool & Wolverine, czy świeża Vaiana 2.

materiały prasowe

Dodatkowo własny pojemnik ogłosiła sieć kin Cinemark.

Wszystkie pojemniki są tworzone na potrzeby amerykańskich kin.

Mufasa: Król Lew - fabuła

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów sawanny. Rafiki opowiada córce Simby historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, okraszający wszystko swoim komentarzem.

Film przywraca część obsadę remake'u z 2019 roku, w tym Donalda Glovera jako Simbę, Beyoncé jako Nalę, Billy’ego Eichnera jako Timona, Setha Rogena jako Pumbę, Johna Kani jako Rafikiego, oraz Aarona Pierre'a, który zagra Mufasę.

Mufasa: Król Lew swoją premierę będzie miał 20 grudnia 2024 roku w kinach.

