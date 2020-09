Mulan - fan zmontował sceny z filmu do piosenki Zrobię mężczyzn z was

Disney

Mulan to film aktorski na podstawie znanej animacji Disneya oraz starej chińskiej legendy. Akcja rozgrywa się w Chinach i jest silnie związana z azjatycką kulturą. Znacząco też różni się od swojego animowanego odpowiednika, co oznacza m.in. brak piosenek. Teraz jeden z fanów zmontował klasyczną animację z fragmentami aktorskiej produkcji do jednego z najbardziej znanych utworów: Zrobię mężczyzn z was.

Za kamerą filmu stanęła Niki Caro. W głównych rolach możemy oglądać Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Gong Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Ron Yuan, Doua Moua, Jimmy Wong, Chen Tang oraz Xana Tang. Zobaczcie fanowskie wideo:

Mulan - film dostępny w kinach w Polsce.