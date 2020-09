Mulan bije rekordy popularności na pirackich stronach. Wyniki analizy

fot. Disney

Premiera światowa Mulan odbyła się 4 września na platformie Disney+ w krajach, w których jest ona dostępna. W pozostałych miejscach świata, w tym w Polsce, film trafił do kin.

Jednak z uwagi na premierę w VOD na strony z torrentami oraz nielegalne platformy streamingowe od razu trafiła piracka wersja Mulan w idealnej kopii obrazu. Jak donosi Torrentfreak.com, powołując się na swoją analizę sporządzoną z firmą I Know, superprodukcja Disneya bije rekordy popularności na stronach z torrentami. Podkreślają, że opublikowane przez nich liczby to mocne wartości szacunkowe, ponieważ nie da się fizycznie dokładnie obliczyć wszystkich ściągnięć filmu z sieci. Opierają się tylko na publicznych stronach z torrentami, by pokazać skalę popularności. Pod uwagę nie są brane platformy streamingowe oraz strony umożliwiające bezpośrednie ściągnięcie filmu.

Portal Torrenfreak specjalizuje się od wielu lat w analizowaniu rynku oraz kwestii związanych z piractwem. Według ich wiedzy mało który piracony film osiągał takie wyniki jak Mulan. Zwłaszcza, gdy nastąpi porównanie w zestawieniu najchętniej obecnie piraconych produkcji. Pokazują, że Mulan była ściągana o 900% chętniej niż znajdujący się na drugim miejscu film The Owners (próbka danych na bazie 5 września po 24 godzinach od premiery) oraz 300% chętniej niż Ava (próbka danych na bazie 12 września). Dominacja Mulan jednak odbywała się każdego dnia, a próbka danych ma jedynie zobrazować skalę porównawczą.

Pomimo tego "sukcesu" na pirackich stronach, według badań firmy analitycznej, sprzedaż Mulan w Disney+ w USA jest znakomita. Podobno w weekend otwarcia film zebrał 261 mln dolarów z samych Stanów Zjednoczonych.