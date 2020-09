Mulan - poznajcie kulisy zaskakującego cameo w aktorskim filmie Disneya

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney

Mulan to kolejna aktorska wersja klasycznej animacji Disneya. Film, który miał mieć swoją premierę kinową został jednak wysłany prosto do oferty platformy Disney+ w krajach, gdzie serwis jest dostępny. To spotkało się z mieszanymi głosami widzów. Jednak elementem, który jest powszechnie w tym filmie lubiany jest cameo Ming-Na Wen, aktorki, która udzieliła swojego głosu Mulan w oryginalnej animacji z 1998 roku. Pojawia się ona w kultowej zielonej sukni znanej z bajki w finałowej scenie, gdy Mulan po uratowaniu Chin ma zostać uhonorowana przez Cesarza. Aktorka w rozmowie z The New York Times zdradziła, że jej występ prawie nie doszedł do skutku. Początkowo miała ona wystąpić jako potencjalna teściowa Mulan, co wiązałoby się z miesiącem pracy na planie. Na to nie zgodzili się producenci serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., w którym występowała aktorka. Ostatecznie jednak postanowiono na cameo oryginalnej Mulan w finałowej scenie.

Fabuła filmu opowiada historię tytułowej dziewczyny, która udaje mężczyznę, aby zastąpić swojego schorowanego ojca w chińskiej armii. W obsadzie są Liu Yifei (Mulan), Donnie Yen (Tung, mentor i nauczyciel Mulan), Jet Li (cesarz Chin), Gong Li (potężna czarownica i czarny charakter filmu) oraz Xana Tang (siostra Mulan).