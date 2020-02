Multikino obniża ceny biletów w pięciu kinach

Już od 21 lutego widzowie w Multikinie: Olsztyn, Radom i Włocławek oraz w Cinema3D: Mielec i Tarnów mogą zakupić bilety na seanse 2D w obniżonych cenach.

Nowy cennik obowiązuje przez cały tydzień. Oznacza to, że od poniedziałku do niedzieli bilety do podanych wyżej kin mają tę samą, stałą cenę - czyli 14,90 zł. W przypadku seansów 3D wymagana jest dopłata za okulary.

Początek 2020 roku w Multikinie jest naprawdę intensywny! Teraz na wielkim ekranie można zobaczyć między innymi: polski film erotyczny 365 dni, film biograficzny Zenek oraz Harley Quinn: Ptaki Nocy, czyli pokręconą historię, opowiadaną przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Ponadto w ostatni piątek, 21 lutego, swoją premierę miał najnowszy film w reżyserii Patryka Vegi Bad Boy. Teraz kontrowersyjny twórca wziął się za polską piłkę nożną. Film opowiada o środowisku piłkarskim, nad którym góruje trójkąt miłosny. Dwóch braci (Maciej Stuhr i Antoni Królikowski), jedna kobieta (Katarzyna Zawadzka), a w tle kibicowskie gangi i skandale.