Ptaki Nocy - Multikino organizuje konkurs z okazji premiery. Stwórz ekipę bohaterów z Gotham

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) debiutują w kinach, a Multikino organizuje z tej okazji konkurs dla fanów kina superbohaterskiego. Każdy fan na profilu Multikina na Facebooku może wziąć udział w konkursie i stworzyć własną ekipę komiksowych bohaterów Gotham. Wystarczy w konkursowym poście podać nazwę swojej paczki oraz wymienić jej skład.

Nagrodą główną jest ilustracja zwycięskiej ekipy, stworzona przez Doaly'ego - rysownika komiksowego z Wielkiej Brytanii. Jego prace charakteryzują się konceptualnym podejściem do ilustracji i umiejętnością dostosowania swojego stylu do tematu. Tworzył dzieła na potrzeby takich produkcji, jak: Spider-Man, Wonder Woman, Superman, The Flash, South Park, Rick and Morty i Star Wars.

Zobacz także:

Konkurs trwa od 4 do 12 lutego br. Regulamin dostępny jest na stronie Multikina.