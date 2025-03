Fenomen Taylor Swift wyjdzie poza muzykę? Według plotek zagra... superbohaterkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

To nie pierwszy raz, kiedy Taylor Swift jest łączona z superbohaterami (przede wszystkim Marvela), ale nowe plotki sugerują, że ostatnio uczestniczyła ona w kilku spotkaniach dotyczących jej potencjalnych projektów, w tym do tajemniczej roli... superbohaterki.

Taylor Swift – potencjalna rola

Według Daniela Richtmana, Taylor Swift chce wrócić do aktorstwa i spotyka się ze studiami filmowymi w sprawie kilku projektów, w tym do „serialu do streamingu, dużego filmu science fiction i roli superbohaterki”.

Nie padło konkretne stwierdzenie, czego miałaby dotyczyć ta ostatnia propozycja – może chodzić zarówno o MCU, ale też o intensywnie rozwijane przez Jamesa Gunna DCU.

Już wcześniej mówiło się, że piosenkarka miała zagrać w filmie Marvela – popularną plotką było, że pierwotnie miała wcielić się w Lady Deadpool zamiast Blake Lively w hicie zeszłego lata – Deadpool & Wolverine. Plotki te zostały jednak zdementowane przez reżysera, Shawna Levy'ego, który stwierdził, że Taylor nigdy nie miała zagrać tej postaci.

