Multikino - premiery filmowe na listopad 2023. Marvels, Napoleon i nowe Igrzyska śmierci

Listopad w Multikinie zapowiada się atrakcyjnie. Do hitów października, które wciąż są wyświetlane na ekranach jak Pięć koszmarnych nocy, Czas krwawego księżyca czy Chłopów dołączają nowe tytuły.

Multikino - premiery listopada

Już 10 listopada na ekrany wejdzie nowa superprodukcja MCU pod tytułem Marvels. W tej historii siły łączą Kapitan Marvel, Monica Rambeau (poznaliśmy ją w serialu WandaVision) oraz Ms. Marvel (z serialu Ms. Marvel). W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji: dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan (znanej jako Miss Marvel), oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau, obecnie służącej na S.Z.A.B.L.I. Cała trójka musi połączyć siły.

10 listopada też otwieramy w kinach sezon na świąteczne komedie romantyczne wraz z polską produkcją pod tytułem Uwierz w Mikołaja. Tego samego dnia do kin wejdzie polska komedia romantyczna „Uwierz w Mikołaja”. To będą Święta inne niż wszystkie. Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert – pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat – o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki „Happy End”.

Nowe Igrzyska śmierci - kiedy premiera?

17 listopada ma premierę film Igrzyska śmierci: Balladę ptaków i węży, którego fabuła rozgrywa się przed wydarzeniami z poprzednich tytułów serii. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki… Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?

Napoleon - historyczne widowisko

24 listopada to dzień premiery widowiska z epickim rozmachem pod tytułem Napoleon. Ridley Scott powraca do zabawy kostiumwą superprodukcją, jak zachwycał przed laty wraz z filmami Gladiator i Królestwo Niebieskie. Joaquin Phoenix wciela się w Napoleona Bonaparte.

Multikino - premiery dla dzieci

Nie zabraknie propozycji dla najmłodszych.

W listopadowym repertuarze Multikina nie zabraknie cyklicznych pokazów w ramach OFFowych czwartków ze Storytel.

2 listopada widzowie będą mogli zobaczyć film „Porwany", 9 listopada „Georgie ma się dobrze”, 16 listopada „Łowcę androidów”, 23 listopada „Co robimy w ukryciu”, a 30 listopada „How to Have Sex”.

