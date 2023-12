Multikino proponuje pomysł na prezent świąteczny, Co proponuje karta podarunkowa?

Reklama

Karta podarunkowa Multikina to dobry pomysł na prezent na święta i nie tylko. Zakupiona karta jest ważna 12 miesięcy od daty jej nabycia. Każdy jej posiadacz może za jej pomocą kupić bilet na dowolny seans w każdym Multikinie w Polsce oraz przekąski dostępne w barze. Kupując kartę, możemy ją naładować na kwotę od 30 zł do 500 zł. W każdej chwili ta karta może być doładowana. Zakupić ją można w kasach wszystkich kin sieci oraz online pod adresem: https://prezentidealny.com/brand/48-multikino.

Multikino - premiery

W najbliższym czasie będzie co oglądać w Multikinie, więc tego typu karta podarunkowa może w tym pomóc, bo przecież wyjście do kina to zawsze dobry pomysł. Obdarowana przez nas osoba podejmie decyzję na co się wybierze, więc nie ma szans na nietrafiony prezent. 14 grudnia premierę ma Wonka, czyli film o tytułowym bohaterze Charliego i fabryki czekolady, ale na długo przed wydarzeniami z tamtej opowieści.

Nie zabraknie też komiksowego widowiska, czyli Aquaman i Zaginione Królestwo. Każdy, kto oglądał jedynkę wie, że Jason Momoa jest kapitalny w tej roli, a widzowie mogą liczyć na dużo akcji, rozmach i widowisko. Premiera już 21 grudnia. Dla fanów kina bardziej artystycznego mamy Ferrari z nie do poznania Adamem Driverem w roli wielkiego Enzo Ferrariego. Debiut 29 grudnia.

Nie zabraknie pokazów przedpremierowych tytułów, które wejdą do kin na początku 2024 roku. Mamy tu takie filmy jak Akademia Pana Kleksa, Wyfrunięci oraz Fuks 2. Pokazy startują 25 grudnia.