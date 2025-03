Max - nowości na 1-15 marca 2025. Prawi Gemstonowie, Gdy nikt nas nie widzi i inne

fot. Max // HBO

W pierwszej połowie marca na Max trafi kilka interesujących nowości, jak hiszpański serial Gdy nikt nas nie widzi. Do tego z 4. sezonem powrócą Prawi Gemstonowie. Ponadto biblioteka platformy wzbogaci się też o wiele znanych tytułów, jak oscarowy Grand Budapest Hotel czy Wdowy.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 1-15 marca 2025 roku.

Max - seriale i programy na 1-15 marca

Mali ludzie, wielka rodzina XV (7 Little Johnstons) - Johnstonowie to przeciętna siedmioosobowa amerykańska rodzina mieszkająca w Georgii. Są też największą na świecie rodziną bardzo niskiego wzrostu.

Dżinsy po radziecku (Soviet Jeans) - W 1979 roku na Łotwie młody fan rock’n’rolla zostaje wysłany do psychiatryka z powodów politycznych, gdzie rozpoczyna produkcję podróbek dżinsów.

Gdy nikt nas nie widzi (When No One Sees Us) - Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.

O Boże... tak! Seria niezwykle życiowych zdarzeń (Oh My God... Yes!) - Serial śledzi losy trzech najlepszych przyjaciółek, które nawigują kobiecość w nieprzewidywalnym, technologicznym świecie około roku 2102.

YOLO III - Serial śledzi losy dwóch australijskich imprezowiczek, które szukają zabawnych chwil, nowych doświadczeń, pozytywnych wibracji i pełnych nadziei horoskopów w dziwacznym miasteczku Wollongong.

Prawi Gemstonowie IV (The Righteous Gemstones) - Historia światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji, chciwości i działalności charytatywnej – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Serial HBO autorstwa Danny’ego McBride’a.

Max - filmy na 1-15 marca

Miłość Andrei (Andrea's Love) - 15-letnia Andrea chce odzyskać miłość swojego ojca, który zniknął z ich życia po rozwodzie z jej matką.

Aniołki Charliego (Charlie's Angels) - Aniołki Charliego muszą wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość naszej planety. Film z 2019 r.

Aniołki Charliego (Charlie's Angels) - Cameron Diaz, Drew Barrymore oraz Lucy Liu jako agentki do zadań specjalnych, które dostają zlecenie odszukania skradzionego oprogramowania. Film z 2000 r.

Dicks: Musical (Dicks: The Musical) - Dwóch egocentrycznych biznesmenów odkrywa, że są bliźniakami, i postanawiają zjednoczyć swoich rozwiedzionych rodziców.

Wzgórza Gaby (Gaby's Hills) - Jak co roku, 13-letnia Gaby spędza lato z tatą na małej wyspie. Te wakacje są jednak inne, bo weszła w okres dojrzewania.

Maskat (Muscat) - Lipiec 1982 roku w Maroku. Samir, 16-letni rybak, odkrywa swoje przyciąganie do mężczyzn, gdy poznaje pewnego turystę podróżującego z żoną.

Shayda - Irańska kobieta mieszkająca w Australii znajduje schronienie w ośrodku dla kobiet wraz ze swoją małą córką, próbując rozwieść się z przemocowym mężem.

Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel) - Ralph Fiennes jako legendarny konsjerż, który jest świadkiem nieprawdopodobnych zdarzeń w jednym ze słynnych europejskich hoteli w okresie międzywojennym. Deszcz nagród – w tym cztery Oscary.

Człowiek w żelaznej masce (The Man In The Iron Mask) - Przygoda Muszkieterów zaczyna się od uratowania więźnia z fortecy. Wkrótce zdają sobie sprawę, że ich misja może zniszczyć tron, któremu służą.

Impreza życia (Ein Fest Furs Leben) - Komedia o organizatorze eventów i jego barwnej ekipie, której starannie zaplanowana impreza wymyka się spod kontroli.

Ciemna noc (Black Night) - Historia Ishaka, muzyka wędrującego po nocnych klubach Anatolii, który po 8 latach jest zmuszony wrócić do swojego rodzinnego miasta.

Dla Francji (For My Country) - Młody oficer pochodzenia algierskiego, traci życie podczas rytuału inicjacyjnego dla nowicjuszy w prestiżowej francuskiej akademii wojskowej.

Plan doskonały (Inside Man) - Clive Owen jako szef gangu złodziei planujący błyskotliwy napad na nowojorski bank. Gdy podczas akcji bierze zakładników, na pomoc wezwany zostaje wytrawny negocjator.

Karate Kid (The Karate Kid) - Remake klasycznego filmu Johna G. Avildsena. Historia zagubionego chłopca, który z pomocą swego starszego przyjaciela uczy się sztuki wschodnich walk.

Mnich i karabin (The Monk and The Gun) - Film opowiada, jak Królestwo Bhutanu stało się jedną z najmłodszych demokracji na świecie.

Tuesday - Matka i jej nastoletnia córka muszą stawić czoła śmierci, która przybywa w postaci niezwykłego ptaka.

Niezłomny (Unbroken) - Film w reżyserii Angeliny Jolie opowiada niesamowitą historię Louisa Zamperiniego, który przeżył 47 dni na tratwie na oceanie.

Gdzie jest Anne Frank? (Where Is Anne Frank?) - Kitty, wyimaginowana przyjaciółka, do której Anne Frank pisała w swoim pamiętniku, ożywa w dzisiejszym Amsterdamie. Nie zdaje sobie sprawy, że od tamtej pory minęły dekady i wyrusza w podróż, by odnaleźć swoją koleżankę.

Rodzice kontra duch (The Parenting) - Josh i Rohan planują weekendowy wypad, aby przedstawić sobie nawzajem swoich rodziców. Szybko jednak odkrywają, że ich wynajęty dom jest nawiedzony.

Trenerzy (The Trainers) - Pasquale jest treserem psów, który z zmaga się z przeróżnymi problemami. Pewnego dnia decyduje się otworzyć swój ośrodek szkoleniowy.

Ona słucha (Afraid) - Curtis i jego rodzina zostają wybrani do testowania rewolucyjnego nowego urządzenia domowego: cyfrowego asystenta rodzinnego o nazwie AIA.

Amal - Nauczycielka w Brukseli uczy uczniów miłości do czytania i wolności wyrażania siebie, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.

Chinki (Chinas) - W szkole w Madrycie spotykają się dwie 9-letnie chińskie dziewczynki. Wszyscy zakładają, że się zaprzyjaźnią, ale absolutnie nic ich nie łączy.

Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 3 (Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three) - Bohaterowie są bezsilni wobec fali zniszczenia i muszą podjąć straszną decyzję: którą Ziemię, jeśli w ogóle, uratować?

Priscilla królowa pustyni (The Adventures of Priscilla: Queen of the Desert) - Trzy wystrojone drag queens robią wszystko, aby spełnić marzenia i dotrzeć na występ kabaretowy w Alice Springs.

Wdowy (Widows) - Kiedy czterech uzbrojonych rabusiów zostaje zabitych podczas próby napadu, wdowy po nich, które nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz długów pozostawionych przez przestępczą działalność ich mężów, postanawiają wspólnie zawalczyć o swoją przyszłość.

Max - dokumenty na 1-15 marca

Miasto Celtics (Celtics City) - Serial dokumentalny HBO, który opowiada historię drużyny NBA Boston Celtics.

