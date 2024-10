Muzyka z Gladiatora 2 wywoła ciarki! Wideo o kulisach jej nagrywania

materiały prasowe

Hans Zimmer stworzył legendarną muzykę do Gladiatora z 2000 roku, ale nie powrócił w kontynuacji. Zastąpił go Harry Gregson-Williams, z którym wiele razy współpracował. Znamy go z Opowieści z Narnii czy Królestwa Niebieskiego. Nowe wideo pokazuje go przy pracy i zdradza podejście do muzyki w Gladiatorze 2.

Gladiator 2 - kulisy muzyki

Z wideo wynika, że Harry Gregson-Williams wykorzystał niektóre motywy przewodnie z pierwszej części i rozbudował je o nowe, połączone z historią sequela. W tle słyszymy fragmenty muzyki z nowego filmu.

Gladiator 2 - opis fabuły

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz, wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Gladiator 2

W obsadzie są także Lior Raz, Denzel Washington i Derek Jacobi. Z pierwszej części powraca Connie Nielsen w roli matki Lucjusza.

Gladiator 2 – premiera w Polsce odbędzie się 15 listopada w kinach. Amerykanie obejrzą go dopiero 22 listopada 2024 roku.