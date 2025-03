Wcześniej łączyła ich niechęć fanów, teraz połączy ich miłość. Nowy film z gwiazdami Star Wars

fot. Disney

Fani Gwiezdnych Wojen muszą jeszcze poczekać na premierę nowego kinowego filmu z odległej galaktyki. Warto przypomnieć sobie czasy, gdy było ich znacznie więcej, ale nie wszystkie spotykały się z uznaniem publiczności. Trylogia Sequeli Disneya i spin-offy pokroju osobnych przygód Hana Solo były naznaczone problemami, zamieszaniem za kulisami i niechęcią fanów. Ta niechęć trafiła zarówno w Daisy Ridley, która wcielała się w Rey i która powróci w nowym filmie w przyszłości, ale też Aldena Ehrenreicha, którego obsadzenie w roli ulubionego gwiezdnego przemytnika nie spotkało się z ciepłymi reakcjami w sieci.

Teraz oboje zagrają w tej samej komedii romantycznej w głównych rolach. O tym poinformowało Deadline, według którego Daisy Ridley i Alden Ehrenreich znaleźli się w obsadzie filmu The Last Resort od Donalda Petriego. Akcja ma się dziać w Filipinach. Scenariusz napisała Karen McCullah (Legalna blondynka).

The Last Resort - o czym będzie film?

Historia opowiada o Brooke (Daisy Ridley), która jest zdeterminowana, by prowadzić hotelowe imperium swojego ojca z równie wielkimi sukcesami, co on. Podróżuje do Filipin w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na nowy hotel. Tam poznaje Bena (Alden Ehrenreich), czarującego pilota-emigranta, który pomaga jej odkryć nie tylko piękno kraju, ale też nowo-poznane uczucie wolności. Brooke stanie przed wyborem życia, które budowała, a tym które dopiero co pokochała.

