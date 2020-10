My Dad The Bounty Hunter - nowy animowany serial Netlixa. Twórcą zdobywca Oscara

fot. materiały prasowe

My Dad The Bounty Hunter to nowa ogłoszona przez Netflixa produkcja. Jej twórcami oraz producentami wykonawczymi są Everett Downing Jr. - zdobywca Oscara za krótkometrażowy film animowany Hair Love - oraz Patrick Harpin (Hotel Transylwania 2, Hotel Transylwania 3). Nachodzący serial animowany będzie międzygalaktyczną komedią adresowaną do całej rodziny.

Fabuła My Dad The Bounty Hunter skupi się na międzygalaktycznym łowcy nagród, którego mieszkająca na Ziemi rodzina nie ma pojęcia o jego pracy. Pewnego razu dzieciaki przypadkowo wyruszają z tatą w kosmiczną podróż i tym samym komplikują jego misję. Co się stanie, kiedy o wszystkim dowie się mama?

Nie możemy się doczekać, by podzielić się z Wami efektami naszej pracy. My Dad The Bounty Hunter to szalona, pełna akcji komedia, która powstała z miłości do animacji i science fiction - zapowiadają twórcy.

W obsadzie My Dad The Bounty Hunter znaleźli się Russell Hornsby, Yvonne Orji, Priah Ferguson, Yvette Nicole Brown, Leslie Uggams, Jecobi Swain, Rob Riggle oraz Jim Rash. Za animacje odpowiada Dwarf Animation Studio.

fot. materiały prasowe

Data premiery My Dad The Bounty Hunter nie jest jeszcze znana.