Netflix - premiery na listopad 2020. Nowe filmy i seriale w serwisie - lista tytułów

Premiery Netflixa na listopad 2020 ogłoszone! I w tym miesiącu wśród zapowiedzi nie brak interesujących tytułów. Wśród seriali uwagę przykuwa między innymi The Liberator, czyli animowany serial wojenny polskiego reżysera, Grzegorza Jonkajstysa. Jego fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach opisanych w książce Aleksa Kershawa. Będzie to opowieść o podróży pułku piechoty z Oklahomy - przez będące w trakcie inwazji Włochy aż do momentu wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Ręce zacierać mogą fani The Crown - czwarty sezon lada moment! Stęsknionych za latami 90. może zaciekawić powrót do Szkoły złamanych serc.

Z filmów ciekawie zapowiada się Elegia dla bidoków z Amy Adams i Glenn Close, oparta na bestsellerowej powieści J.D. Vance'a. Pojawi się też W deszczowy dzień w Nowym Jorku, czyli zeszłoroczny obraz Woody'ego Allena z gwiazdorską obsadą. Fanów solidnego polskiego kina czekają seanse filmów takich jak Najlepszy czy Córka trenera. Znajdzie się też kilka propozycji dla całej rodziny, w tym zwieńczenie trylogii Jak wytresować smoka!

NETFLIX ORIGINAL ARASHI's Diary Voyage: Odcinki 15-17 Już wkrótce na Netflix! Czwarty proces: Miniserial Już wkrótce na Netflix! Czy mnie słyszysz?: Sezon 2 01/11/2020 Record of Youth 03/11/2020 Mother 03/11/2020 Felix Lobrecht: Hype 03/11/2020 Miłość i anarchia 04/11/2020 Paranormal 05/11/2020 Prezenty z nieba 05/11/2020 SpongeBob Film: Na ratunek 05/11/2020 Carmel: Kto zabił Marię Martę? 05/11/2020 Country-hop 06/11/2020 Citation 06/11/2020 Undercover: Sezon 2 09/11/2020 Dash i Lily 10/11/2020 Śmieciarka 10/11/2020 Narodziny królowej 11/11/2020 The Liberator 11/11/2020 Czego tak naprawdę chcemy 11/11/2020 Aunty Donna's Big Ol' House of Fun 11/11/2020 Słudzy króla Midasa 13/11/2020 Życie przed sobą 13/11/2020 Pan Jangle i świąteczna podróż 13/11/2020 The Crown: Sezon 4 15/11/2020 Jesteśmy mistrzami 17/11/2020 Dzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 4 17/11/2020 Superaki 17/11/2020 Smak stokrotek: Sezon 2 18/11/2020 Świąteczne renowacje z Panem Gwiazdką 18/11/2020 Zamiana z księżniczką 2 19/11/2020 Łączy nas gospel 20/11/2020 Kosmiczne święta 20/11/2020 Jakby co, kocham was 20/11/2020 Pyszne tradycje: Kuchnia Gansu 20/11/2020 Dolly Parton: Cudownych świąt 22/11/2020 Shawn Mendes: In Wonder 23/11/2020 Elegia dla bidoków 24/11/2020 Pamiętnik dla mojego syna 24/11/2020 Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Święta w Chatwielu 24/11/2020 Kronika Świąteczna: Część 2 25/11/2020 Great Pretender: Sezon 2 25/11/2020 Mosul 26/11/2020 Bratnie święta 27/11/2020 Virgin River: Sezon 2 27/11/2020 Słodkie szaleństwo na Święta: Sezon 2 27/11/2020 The Call 27/11/2020 Nie słuchaj ich 27/11/2020 En passant pecho 27/11/2020 Bestia 27/11/2020 Hot Chocolate Nutcracker: Taneczne marzenia 27/11/2020 Tut Tut Autka: Gwiazdka w Pagórkowie 27/11/2020 The Uncanny Counter 28/11/2020 Superaki: Święta, święta! 29/11/2020

TYTUŁY NA LICENCJI W deszczowy dzień w Nowym Jorku Już wkrótce na Netflix! Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5 01/11/2020 Mój świąteczny hotelik 01/11/2020 303. Bitwa o Anglię 01/11/2020 Piotruś Królik: Sezon 1 01/11/2020 Piotruś Królik: Sezon 2 01/11/2020 Sposób na teściową 01/11/2020 Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts 01/11/2020 Najlepszy 01/11/2020 Jackass 3D 01/11/2020 Cienki Bolek 01/11/2020 Jackass: Bezwstydny dziadek 01/11/2020 Voice 01/11/2020 Fandry 01/11/2020 Garfield 01/11/2020 Święta na zamówienie 01/11/2020 Święta na Alasce 01/11/2020 Dennis rozrabiaka 01/11/2020 Zmartwychwstały 01/11/2020 Współczesna rodzina: Sezon 10 01/11/2020 Regiment Diaries 01/11/2020 The Good Detective 01/11/2020 Święta jak malowane 01/11/2020 W samo południe 01/11/2020 Córka Trenera 01/11/2020 Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki 01/11/2020 Idealny facet 01/11/2020 Siódmy znak 01/11/2020 Słońce Pana 02/11/2020 Faceci z misją 03/11/2020 Wystrzałowa misja 04/11/2020 One More Try 05/11/2020 Alone/Tohether 05/11/2020 To właśnie życiee 06/11/2020 Dojrzewanie wieku średniego 06/11/2020 W pułapce 07/11/2020 Ukryta Gra 08/11/2020 Doctor Stranger 09/11/2020 1920. Wojna i miłość 11/11/2020 Massameer Classics 11/11/2020 Larry the Cable Gue: Remain Seated 12/11/2020 Graceful Friends 12/11/2020 First Love 12/11/2020 The Beginning of Life 2 12/11/2020 A Very Special Love 12/11/2020 Midnight at the Magnolia 15/11/2020 Kuroko's Basketball 15/11/2020 Polly Pocket 15/11/2020 Dobrzy gliniarze 16/11/2020 An Evening With Robin Williams 16/11/2020 Birth 0f a Beauty 17/11/2020 Piksele 18/11/2020 Isa Pa with Feelings 19/11/2020 Hyde, Jekyll i ja 19/11/2020 My Amnesia Girl 19/11/2020 Legiony 20/11/2020 American Gangster 22/11/2020 Scott Pilgrim kontra świat 22/11/2020 Druhny 22/11/2020 Stan gry 22/11/2020 Jeszcze dłuższe zaręczyny 22/11/2020 The Suit 23/11/2020 Valentino 24/11/2020 Faceci z misją 24/11/2020 Andhaghaaram 24/11/2020 Dziewczyny ze Lwowa: Sezony 1-4 25/11/2020 Fantastica 26/11/2020 Unexpectedly Yours 26/11/2020 Jak wytresować smoka 3 27/11/2020 Szkoła złamanych serc: Sezony 1-7 27/11/2020 Śmierć nadejdzie dziś 2 28/11/2020