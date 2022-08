My Glory Was I Had Such Friends - serial Abramsa ląduje w koszu. Apple TV+ kasuje projekt

Źródło: Lucasfilm

My Glory Was I Had Such Friends miał być serialem produkowanym przez J.J. Abramsa (przez jego Bad Robot) oraz Warner Bros. TV. Główną rolę miała zagrać Jennifer Garner, która wiele lat temu zagrała w hicie Abramsa pod tytułem Agentka o stu twarzach. Jak donosi Deadline, aktorka musiała zrezygnować z tego projektu z uwagi na konflikt w terminarzu. W efekcie jej decyzji platforma streamingowa decyduje się skasować projekt, który od razu zamówili do realizacji w 2018 roku. Zdjęcia miałyby ruszyć niebawem, a Garner obecnie pracuje na planie serialu The Last Thing He Told Me, który również powstaje dla Apple TV+.

WBTV i Bad Robot są jednak zadowolone z My Glory Was I Had Such Friend, więc mają zamiar poszukać innego domu dla tego serialu. Zaczną pokazywać go potencjalnym kupcom, gdy powstanie więcej scenariuszy odcinków, nad którymi trwają prace. Jest to historia oparta na pamiętniku autorki, która opowiada o przyjaźni i ludzkim duchu w oparciu o nadzwyczajną grupę kobiet, które ją wspierały, gdy czekała na drugi przeszczep serca.

Niedawno Warner Bros. Discovery skasowało inny serial Abramsa, który w 2018 roku został zamówiony od razu do realizacji. Chodzi o Demimonde, którego koszt miał sięgnąć 250 mln dolarów, a korporacja obecnie ucina wszelkie koszty.