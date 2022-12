My Hero Academia - będzie aktorski film oparty na anime. Netflix ogłosił szczegóły

Fot. Materiały prasowe

Legendary Entertainment wyprodukuje aktorską adaptację My Hero Academia, a Netflix zajmie się dystrybucją. Za scenariusz anglojęzycznego filmu odpowiada Joby Harold, znany z takich produkcji jak Obi-Wan Kenobi, Armia umarłych oraz Król Artur: Legenda miecza.

Natomiast Shinsuke Sato został reżyserem i producentem wykonawczym. Będzie to dla niego anglojęzyczny debiut. Ma on na koncie takie filmy jak Gantz, Kingdom, Bleach, czy I Am Hero. Znany jest też z serialu Alice in Borderland.

Netflix - historia adaptacji anime

Nie jest to pierwsza próba platformy Netflix w zrealizowaniu filmu aktorskiego opartego na anime lub mandze. Notatnik śmierci zrealizowali w 2017 roku. Są też dystrybutorami serii Fullmetal Alchemist.

Legendary Pictures zakupił prawa do My Hero Academia w 2018 roku. Historia rozgrywa się w świecie, w którym 80 procent ludzi ma specjalne nadludzkie moce. Bohaterem jest Izuku Midoriya, który jest fanem superbohaterów, ale urodził się bez mocy. Jednak to nie powstrzymuje go do udania się do najlepszego liceum szkolącego superbohaterów. Jego celem jest zostanie największym z nich.

Nie wiadomo, kiedy ruszą prace, ani kiedy odbędzie się premiera.