Gigantyczny budżet Na noże 3. Kwota jest 5 razy większa niż w przypadku pierwszej części

Film Na noże 3, znany obecnie pod oficjalnym tytułem Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, może okazać się najdroższym kryminałem w dziejach kina i telewizji. Jak raportuje doskonale poinformowany w sprawach dotyczących Hollywood serwis TheInSneider, budżet nadchodzącej produkcji wynosi aż 210 mln USD i jest ok. 5 razy większy niż w przypadku pierwszej części.

Ta gigantyczna kwota z całą pewnością robi wrażenie, choć z drugiej strony rodzi masę pytań o finansową kondycję Netflixa, który rzekomo w ostatnim czasie zdecydował się na ogromne cięcia kosztów.

Jak do tej pory nie ujawniono żadnych szczegółów fabularnych Na noże 3. Nie jest nawet znana data premiery filmu, choć z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że ustalono ją na jesień 2025 roku.

W obsadzie produkcji aż roi się od gwiazd. Daniel Craig powraca do roli charyzmatycznego detektywa Benoita Blanca, a na ekranie partnerować będą mu m.in. Jeremy Renner, Josh Brolin, Glenn Close, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott i Kerry Washington.

