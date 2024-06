Na noże 3 - reżyser o roli Jeremy'ego Rennera. i ostrym sosie. Tom Hardy komentuje plotki

fot. materiały prasowe

Fani oglądający film Glass Onion: Film z serii Na noże pamiętają, że w tym uniwersum mamy markę ostrego sosu do potraw wydaną przez Jeremy'ego Rennera i z jego obliczem na opakowaniu. Teraz Renner pojawi się w Na noże 3 zatytułowanym Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Czy zagra samego siebie? Wypowiedź Ryana Johnsona, czyli reżysera i scenarzysty sugeruje, że nie taki jest plan.

Na noże 3 - Jeremy Renner w obsadzie

Tak komentuje Johnson:

- Jeremy jest świetnym aktorem, z którym od dawna chciałem pracować. Poczułem ulgę, gdy powiedział, że gag z ostrym sosem jest zabawny. Tym razem gra normalną rolę, więc sos pozostaje poza ekranem. Może gdzieś na stole z jedzeniem wstawimy kilka buteleczek...

Tom Hardy o Na noże 3

Gdy rozpoczęto ogłaszanie obsady, pojawiła się plotka, że Tom Hardy i Lindsay Lohan rozmawiają o rolach. Ostatecznie to się nie sprawdziło, a sam zainteresowany... nic o tym nie wie, by miał rozmawiać o czymkolwiek.

- Nikt do mnie nie dzwonił w tej sprawie. Dziś rano pojawiło mi się w to Google'u. Zdziwiłem się i pytam "co to?". Ktoś musi mnie zaprosić. Brzmi fajnie, ale niestety nikt się do mnie nie odezwał. Taki jest showbiznes, nie? Może jednak tam gram!

Prace na planie Na noże 3 trwają. Premiera w 2025 roku.